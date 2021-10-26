Момент истины для золота скифов – суд в Амстердаме решит, отдавать ли коллекцию оккупантам Крыма, фото - Укринформ

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В Амстердаме сегодня ожидается вердикт по делу о так называемом «скифском золоте».

Речь идет о коллекции из 2 тыс. 111 музейных экспонатов, которые до российско-украинской войны сохранялись в Крыму. Ее задержали власти Нидерландов в 2014 году. Тогда после оккупации Крыма Россией решили отложить передачу драгоценной коллекции до выяснения правообладателя.

Оценочная страховая стоимость «скифского золота» составляет примерно 2 млн евро.

28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил прошение Украины по делу о золоте скифов, которое касалось отвода судьи из-за подтверждения его связи судьи с адвокатами крымских музеев. Это могло свидетельствовать о его пристрастности при рассмотрении дела.

Решения сегодня зачитают на открытом судебном заседании. 22 апреля 2021 года в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО. В ней говорится о том, что художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года оккупанты подали апелляцию на это решение. Коллекция, пока идет судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Источник: Укринформ