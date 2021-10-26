Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n162141-primernyy-deklarant-napk-ne-nashlo-narusheniy-v-deklaracii-zelenskogo.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, оказался примерным декларантом по оценке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Орган завершил проверку декларации президента после выхода расследования Pandora Papers об оффшорных операциях его компаний. Об этом глава НАПК Александр Новиков заявил в интервью для «Новое время».

По его словам, ведомство уже завершило проверку декларации Зеленского, а ее результаты должны быть обнародованы на этой или на следующей неделе.

Президент, который и любой другой сознательный декларант, соблюдает требования закона и является образцовым декларантом. Он предоставил нам все документы, касающиеся тех компаний, о которых идет речь в журналистском расследовании, — заявил Новиков.

Детективы НАПК, проверявшие декларацию, сосредоточились на том, мог ли Зеленский получать дивиденды от оффшорной компании Maltex Multicapital Corp. после того как перестал быть ее участником, поскольку это может свидетельствовать о нарушении.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал международное расследование, которое выявило его связь с офшорными компаниями. Глава государства сказал, что смотрел фильм «Офшор95».

Источник: Новое время