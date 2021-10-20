Офшоры Зеленского – как украинцы относятся к расследованию. Фото: ОП

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Офшоры Зеленского стали темой международного расследования Pandora Papers. Журналисты обнаружили офшорные активы 35 бывших и действующих мировых лидеров.

61,7% украинцев заявили, что знают об этом расследовании. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

В то же время только 13,8% опрошенных утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 47,9% ответили, что только что-то слышали, но не знают деталей.

Также 77,1% респондентов считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели офшорными счетами за рубежом. 15,6% украинцев считают, что в этом нет ничего плохого.

56,9% респондентов верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры обладают офшорными счетами за рубежом, а Игорь Коломойский якобы выводил средства из «ПриватБанка», в том числе через «95 квартал». Не верят в это 22,6% респондентов.

Опрос проводился 15−18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1 тыс. 200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним, ранее президент Украины впервые прокомментировал международное расследование, которое выявило его связь с офшорными компаниями. Глава государства сказал, что смотрел фильм «Офшор 95». Информацию из расследования Зеленский назвал «дежавю», добавив, что не занимался отмыванием денег.