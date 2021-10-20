Офшори Зеленського – як українці ставляться до розслідування. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n161868-ofshory-zelenskogo-yak-ukrayinci-stavlyatsya-do-rozsliduvannya-infografika.html

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Офшори Зеленського стали темою міжнародного розслідування Pandora Papers. Журналісти виявили офшорні активи 35 колишніх і діючих світових лідерів.

61,7% українців заявили, що знають про це розслідування. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Водночас лише 13,8% опитаних стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 47,9% відповіли, що лише щось чули, але не знають деталей.

Також 77,1% респондентів вважають неприпустимим, щоб найвищі посадові особи в державі та провідні політики володіли офшорними рахунками закордоном. 15,6% українців вважають, що в цьому немає нічого поганого.

56,9% респондентів вірять, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а Ігор Коломойський нібито виводив кошти з «ПриватБанку», зокрема через «95 квартал». Не вірять у цей 22,6% респондентів.

Опитування проводили 15−18 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1 тис. 200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, окрім окупованих територій.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Нагадаємо, президент України вперше прокоментував міжнародне розслідування, яке виявило його зв’язок з офшорними компаніями. Глава держави сказав, що дивився фільм «Офшор 95». Інформацію з розслідування Зеленський назвав «дежавю», додавши, що не займався відмиванням грошей.