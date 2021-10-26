«Красная» зона карантина пополнилась двумя областями

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Карантин в Украине усиливают во многих регионах из-за стремительного распространения коронавируса. По состоянию на 26 октября всего четыре региона находятся в «желтой» зоне эпидемиологической опасности.

Там оказались Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В «оранжевую» зону входят 12 областей: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская.

«Красными» в Украине являются восемь регионов — Николаевская, Ровенская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

Ранее туда входили только шесть регионов, а на днях попали Николаевская и Ровенская области, которые были «оранжевыми».

Также еще три области могут отправить в «красную» зону карантина — Львовскую, Житомирскую и Луганскую. Соответствующее представление Минздрав направил на рассмотрение.

Тем временем новый вариант «Дельты» уже находится на территории Украины. Украинские ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии.

Я могу назвать города: это Львов, Тернополь. Более того, новый штамм залезает в Киев, — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, коронавирус в Украине достигает осеннего пика. Только за минувшие сутки, 25 октября, от инфекции умерли 734 украинца. Всего количество летальных исходов за неделю увеличилось на 36%.