«Червона» зона карантину поповнилася двома областями

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Карантин в Україні посилюють у багатьох регіонах через стрімке поширення коронавірусу. Станом на 26 жовтня лише чотири регіони перебувають у «жовтій» зоні епідеміологічної небезпеки.

Там опинилися Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Натомість до «помаранчевої» зони входять 12 областей: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська.

«Червоними» в Україні є вісім регіонів — Миколаївська, Рівненська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

Раніше туди входили тільки шість регіонів, а днями потрапили Миколаївська та Рівненська області, які були «помаранчевими».

Також ще три області можуть відправити до «червоної» зони карантину — Львівську Житомирську та Луганську. Відповідне подання МОЗ направило на розгляд.

Водночас новий варіант «Дельти» вже знаходиться на території України. Українські вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який уперше виявили у Британії.

Я можу назвати міста: Львів, Тернопіль. До того ж новий штам залазить до Києва, — заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Нагадаємо, коронавірус в Україні досягає осіннього піка. Лише за минулу добу, 25 жовтня, від інфекції померли 734 українці. Усього кількість летальних випадків за тиждень збільшилася на 36%.