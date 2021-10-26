РНБО. Фото: istock

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Санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) «випередили» — фігуранти контрабандних санкційних списків виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств перед застосуванням санкцій, що може свідчити про виток інформації.

Низка фігурантів санкцій РНБО встигла приховати свої активи до підписання указів Зеленським. Про це йдеться в розслідуванні Bihus. Info.

Так, за рішенням РНБО від 15 квітня під санкції потрапив Олександр Черепинський, але до підписання указу президентом він встиг вийти зі складу засновників шести підприємств. На п’ять із шести цих підприємств санкції не наклали.

Зокрема, під санкції мали потрапити Валерій Пересоляк та Віктор Шерман. Однак до того, як президент Зеленський ввів це рішення в дію, Шерман встиг вийти з засновників свого підприємства ТОВ «Міра», а Пересоляк зник із переліку засновників двох будівельних компаній в Ужгороді. Зміни до держреєстру були внесені нотаріусом близько 23.00. Жодне з цих підприємств під санкції не потрапило. У цей проміжок часу встиг вийти із трьох підприємств Едуард Кукоба — до санкційного списку внесли лише одне — ТОВ «Вілла Дель Ре».

Виїзне засідання РНБО відбулося 30 липня і того ж дня на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що санкції будуть застосовані щодо трьох осіб — іноземця Олександра Акста і двох громадян України — Валерія Фальковського та Владислава Студенця. Однак за декілька годин до брифінгу Фальковський вийшов зі складу засновників свого підприємства «Навитайм». Указ же про введення цих санкцій Зеленський підписав лише через 68 днів. Підприємства «Навитайм» серед підсанкційних — немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки та оборони оприлюднила список українських Telegram-каналів, які просувають проросійські наративи.

Джерело: Bihus. Info