CНБО. Фото: istock

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Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «опередили» — фигуранты контрабандных санкционных списков выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций, что может свидетельствовать об утечке информации.

Ряд фигурантов санкций СНБО успели скрыть свои активы до подписания указов Зеленским. Об этом говорится в расследовании Bihus. Info.

Так, по решению СНБО от 15 апреля под санкции попал Александр Черепинский, но до подписания указа президентом он успел выйти из состава учредителей шести предприятий. На пять из шести этих предприятий санкции не наложили.

В частности, под санкции должны были попасть Валерий Пересоляк и Виктор Шерман. Однако до того, как президент Зеленский ввел это решение в действие, Шерман успел выйти из учредителей своего предприятия ООО «Мера», а Пересоляк исчез из перечня учредителей двух строительных компаний в Ужгороде. Изменения в госреестр были внесены нотариусом около 23.00. Ни одно из этих предприятий под санкции не попало. В этот промежуток времени успел выйти из трех предприятий Эдуард Кукоба — в санкционный список внесли только одно — ООО «Вилла Дель Ре».

Выездное заседание СНБО состоялось 30 июля и в тот же день на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции будут применены в отношении трех человек — иностранца Александра Акста и двух граждан Украины — Валерия Фальковского и Владислава Студенца. Однако за несколько часов до брифинга Фальковский вышел из состава учредителей своего предприятия «Навитайм». Указ о введении этих санкций Зеленский подписал только через 68 дней. Предприятия «Навитайм» среди подсанкционных — нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны обнародовал список украинских Telegram-каналов, продвигающих пророссийские нарративы.

Источник: Bihus. Info