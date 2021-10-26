Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162141-zrazkovyy-deklarant-nazk-ne-znayshlo-porushen-v-deklaraciyi-zelenskogo.html

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Володимир Зеленський, президент України, виявився зразковим декларантом за оцінкою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Орган завершив перевірку декларації президента після виходу розслідування Pandora Papers про офшорні операції його компаній. Про це глава НАЗК Олександр Новіков заявив в інтерв’ю для «Новое время».

За його словами, відомство вже завершило перевірку декларації Зеленського, а її результати мають бути оприлюднені цього або наступного тижня.

Президент, як і будь-який інший свідомий декларант, дотримується вимог закону і є зразковим декларантом. Він надав нам усі документи, які стосуються тих компаній, про які йдеться в журналістському розслідуванні, — заявив Новіков.

Детективи НАЗК, які перевіряли декларацію, зосередилися на тому, чи міг Зеленський отримувати дивіденди від офшорної компанії Maltex Multicapital Corp. після того, як перестав бути її учасником, оскільки це може свідчити про порушення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував міжнародне розслідування, яке виявило його зв’язок з офшорними компаніями. Глава держави сказав, що дивився фільм «Офшор 95».

Джерело: Новое время