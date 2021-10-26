Золото скіфів - суд в Амстердамі вирішить, чи віддавати колекцію окупантам Криму, фото - Укрінформ

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В Амстердамі сьогодні очікується вердикт у справі про так зване «скіфське золото».

Йдеться про колекцію з 2 тис. 111 музейних експонатів із Криму. Її затримала владл Нідерландів у 2014 році. Тоді після окупації Криму Росією вирішили відкласти передачу дорогоцінної колекції до з’ясування правовласника.

Оціночна страхова вартість «скіфського золота» становить приблизно 2 млн євро.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про золото скіфів, що стосувалося відведення судді через підтвердження його зв’язку судді з адвокатами кримських музеїв. Це могло свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Рішення сьогодні зачитають на відкритому судовому засіданні. 22 квітня 2021 року в Апеляційному суді Амстердама пройшли вирішальні дебати сторін.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року окупанти подали апеляцію на це рішення. Колекція, доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Джерело: Укрінформ