Моршин. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n162144-eksperiment-v-morshine-sredi-privityh-net-gospitalizirovannyh-s-covid-19.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. В курортном Моршине на Львовщине, который принял участие в эксперименте Минздрава, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

В Моршине всего 22 человека болеют коронавирусом — среди них восемь вакцинированных, но ни один человек не попал в больницу. Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, передает «Укринформ».

Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением штамма «Дельта» имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции, — отметил Ильницкий.

Он подчеркнул, что эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет.

И если говорить об экономическом факторе, потому что это была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, которые есть в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90−100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономическо-пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86−87%, — добавил Ильницкий.

Заметим, что по состоянию на 26 октября в Моршине вакцинировано первой дозой 75%, а двумя — 74% взрослого населения города. В курортном Моршине Львовской области 16 апреля запустили пилотный проект Минздрава по массовой вакцинации горожан от коронавируса для выработки коллективного иммунитета. За короткие сроки в городе удалось привить 70% взрослого населения. До появления штамма «Дельта» в Моршине длительное время не было ни одного инфицированного COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировали самую опасную на сегодняшний день мутацию коронавируса «Дельта».

Источник: Укринформ