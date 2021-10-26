Зони. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n162146-novi-chervoni-zony-anonsuvaly-v-moz-de-posylyat-karantyn-video.html

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Карантин в Україні посилюватимуть — найближчим часом до списку «червоної» зони можуть потрапити нові регіони.

«Червона» зона може розширитися ще на п’ять областей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

До «червоної» зони можуть потрапити:

Житомирська область;

Луганська область;

Львівська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область.

До цього Ляшко заявляв, що 13 областей опиняться в «червоній» зоні адаптивного карантину. Зараз «червона» зона діє вже в Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Рівненській областях. Середній час перебування в «червоній» зоні під час весінньої хвилі був 37 днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в «червоній» зоні зараз перебуває вісім областей, у «жовтій» — удвічі менше.