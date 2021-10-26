Маски, щеплення чи соціальна дистанція - Комаровський розповів, як берегти дітей від "ковіду"

https://racurs.ua/ua/n162147-masky-vakcyny-chy-dystanciya-komarovskyy-rozpoviv-yak-beregty-ditey-vid-kovidu.html

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Відомий педіатр Євген Комаровський записав відео для офіційного телеграм-каналу Міністерства охорони здоров’я, у якому розповів про поради для батьків та дітей під час спалаху коронавірусу.

Батькам дитячий лікар порадив: щепитися і дотримуватися правил безпеки (носити маску, провітрювати приміщення).

Дитині Комаровський радить так захищатися:

якщо можливо, зробити щеплення;

вчити дітей не лізти в натовп, уникати масових заходів, зустрічатися з друзями на свіжому повітрі.

Нагадаємо, що в Україні робити щеплення від коронавірусної інфекції дозволили підліткам від 12 до 17 років. При цьому йдеться про вакцинацію незалежно від приналежності до групи ризику.