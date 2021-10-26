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Ракурс
Маски, щеплення чи соціальна дистанція - Комаровський розповів, як берегти дітей від "ковіду"

Маски, вакцини чи дистанція — Комаровський розповів, як берегти дітей від ковіду

26 жов 2021, 11:40
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Відомий педіатр Євген Комаровський записав відео для офіційного телеграм-каналу Міністерства охорони здоров’я, у якому розповів про поради для батьків та дітей під час спалаху коронавірусу.

Батькам дитячий лікар порадив: щепитися і дотримуватися правил безпеки (носити маску, провітрювати приміщення).

Дитині Комаровський радить так захищатися:


  • якщо можливо, зробити щеплення;
  • вчити дітей не лізти в натовп, уникати масових заходів, зустрічатися з друзями на свіжому повітрі.

Нагадаємо, що в Україні робити щеплення від коронавірусної інфекції дозволили підліткам від 12 до 17 років. При цьому йдеться про вакцинацію незалежно від приналежності до групи ризику.

Джерело: Ракурс


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