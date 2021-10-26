Японська принцеса вийшла заміж за простолюдина. Фото: AP Photo

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Ракурс

Японська принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина Кея Комуро, з яким вона зустрічалася кілька років.

Після весілля 30-річна принцеса втратила статус члена імператорської сім’ї й тепер носитиме прізвище чоловіка. Про це повідомляє Kyodo News.

Реєстрація шлюбу пройшла в Токіо без пишних церемоній та урочистого прийому. Передбачалося, що після реєстрації наречені проведуть прес-конференцію, але вони просто зробили заяви та роздали журналістам письмові відповіді на п’ять заздалегідь відібраних питань.

Скромність церемонії пов’язана з багаторічним скандалом навколо боргу матері нареченого перед імператорською сім'єю в розмірі 4 млн єн.

Публікації на цю тему викликали в принцеси посттравматичний стресовий розлад, і думки про майбутню прес-конференцію та необхідність особисто відповідати на різні питання, спонукали її скасувати спілкування зі ЗМІ.

За японськими законами, виходячи заміж за простолюдина, принцеси позбавляються статусу члена імператорського дому.

Мако відмовилася не тільки від церемоніального весілля та банкету, а й від традиційної в такому разі компенсації принцесам (153 млн ієн, або 1,35 млн дол.). Мако стала першою принцесою, яка знехтувала обома традиціями.

Нареченим по 30 років, вони познайомилися у коледжі. Про їхні заручини стало відомо у 2017 році. Очікувалося, що вони одружаться наступного року, але скандал з боргами матері Комуро змусив їх відкласти одруження.

Передбачається, що сім’я незабаром переїде до США — Комуро працює в американській юридичній фірмі. Мако теж займеться своєю кар'єрою.

Джерело: Kyodo News