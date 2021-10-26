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Ракурс
Партии. Фото:

Новый рейтинг партий обнародовали социологи — кто вырвался в лидеры

26 окт 2021, 13:15
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Рейтинг партий обнародовали социологи. В лидеры выбилась президентская партия «Слуга народа» — за нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

В сравнении с концом июля-началом августа 2021 года ее поддержка упала с 17% до 14% среди всех опрошенных. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

Симпатии избирателей распределились следующим образом:

  • «Европейская солидарность» — 10% и 16%;
  • «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 8% и 13%;
  • ВО «Батькивщина» — соответственно 7% и 11%;
  • «Наши» — соответственно 4% и 6%;
  • «Сила и честь» — соответственно 4% и 6%.

Другие партии не преодолевают 5% барьер.


Рейтинг партий. Инфографика: Центр РазумковаПо сравнению с январем 2021 года снизился уровень симпатий к «Оппозиционной платформе — За жизнь» с 14% до 8% среди всех опрошенных, что частично может быть объяснено появлением в списке партий партии «Наши», которая имеет общий электорат с ОПЗЖ. Значительно упала поддержка партии «Голос» (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных) и «Оппозиционного блока» (с 0,9% до 0,3%), что также частично может быть объяснено появлением в опроснике Партии Сергея Притулы и партии «Наши».

Напомним, ранее мы сообщали, что президентский рейтинг обновился — если бы в ближайшее время проходили выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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