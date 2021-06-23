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Ракурс
Графіті. Фото: 24 канал

Полювання на графітників влаштував мер Івано-Франківська (ВІДЕО)

23 чер 2021, 11:23
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Полювання на графітників вирішив влаштувати мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За «голову» авторів графіті з рекламою наркотиків пропонують 10 тис. грн. Про це повідомив сам Марцинків на своїй сторінці у Facebook.

Оголошуємо полювання на графітчиків. Найгірше в графіті, які «прикрашають» паркани та фасади в місті навіть не те, що це хуліганство. А те, що кожен другий випадок — це реклама наркотиків… Хто зловить графітника — даємо 10 тис. грн премії. Треба зловити хоча б одного й показово покарати, — заявив Марцінків


Місцеві жителі ініціативу мера підтримали — вони вважають, що для графіті, що має художню цінність, потрібно виділити спеціальне місце, а з «творчістю» наркоділків варто боротися.

Реакція соцмереж. Скріншот: Fаcebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив поліції вивезти з міста в Закарпатську область людей ромської національності.

Джерело: Ракурс


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