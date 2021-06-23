Графіті. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n156496-poluvannya-na-grafitnykiv-vlashtuvav-mer-ivano-frankivska-video.html

Ракурс

Полювання на графітників вирішив влаштувати мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За «голову» авторів графіті з рекламою наркотиків пропонують 10 тис. грн. Про це повідомив сам Марцинків на своїй сторінці у Facebook.





Оголошуємо полювання на графітчиків. Найгірше в графіті, які «прикрашають» паркани та фасади в місті навіть не те, що це хуліганство. А те, що кожен другий випадок — це реклама наркотиків… Хто зловить графітника — даємо 10 тис. грн премії. Треба зловити хоча б одного й показово покарати, — заявив Марцінків



Місцеві жителі ініціативу мера підтримали — вони вважають, що для графіті, що має художню цінність, потрібно виділити спеціальне місце, а з «творчістю» наркоділків варто боротися.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив поліції вивезти з міста в Закарпатську область людей ромської національності.