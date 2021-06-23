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Ракурс
Граффити. Фото: 24 канал

Охоту на граффитчиков объявил мэр Ивано-Франковска (ВИДЕО)

23 июн 2021, 11:23
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Охоту на граффитчиков решил устроить мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

За «голову» авторов граффити с рекламой наркотиков предлагают 10 тыс. грн. Об этом сообщил сам Марцинкив на своей странице в Facebook.


Объявляем охоту на граффитчиков. Хуже всего в граффити, которые «украшают» заборы и фасады в городе даже не то, что это хулиганство. А то, что каждый второй случай — это реклама наркотиков… Кто поймает граффитчика — даем 10 тыс. грн премии. Надо поймать хотя бы одного и показательно наказать, — заявил Марцинкив

Местные жители инициативу мэра поддержали — они считают, что для граффити, которое имеет художественную ценность, нужно выделить специальное место, а с «творчеством» наркодельцов стоит бороться.

Реакция соцсетей. Скриншот: FаcebookНапомним, ранее мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил полиции вывезти из города в Закарпатскую область людей ромской национальности.

Источник: Ракурс


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