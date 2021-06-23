Граффити. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n156496-ohotu-na-graffitchikov-obyavil-mer-ivano-frankovska-video.html

Ракурс

Охоту на граффитчиков решил устроить мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

За «голову» авторов граффити с рекламой наркотиков предлагают 10 тыс. грн. Об этом сообщил сам Марцинкив на своей странице в Facebook.

Объявляем охоту на граффитчиков. Хуже всего в граффити, которые «украшают» заборы и фасады в городе даже не то, что это хулиганство. А то, что каждый второй случай — это реклама наркотиков… Кто поймает граффитчика — даем 10 тыс. грн премии. Надо поймать хотя бы одного и показательно наказать, — заявил Марцинкив

Местные жители инициативу мэра поддержали — они считают, что для граффити, которое имеет художественную ценность, нужно выделить специальное место, а с «творчеством» наркодельцов стоит бороться.



Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил полиции вывезти из города в Закарпатскую область людей ромской национальности.