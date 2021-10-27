Без чего COVID-19 не может распространяться в организме человека – ответ ученых

https://racurs.ua/n162195-bez-chego-covid-19-ne-mojet-rasprostranyatsya-v-organizme-cheloveka-otvet-uchenyh.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает активно распространяться, а ученые и дальше проводят исследования. Оказалось, что без клеточных жирных кислот на наружном белке коронавирус с трудом проникает в клетки.

Швейцарские ученые изучали S-белок нового коронавируса. Они обнаружили, что на нем есть целых десять мест, куда могут присоединяться жирные кислоты — в данном случае пальмитиновая кислота. Об этом пишет Developmental Cell.

Если S-белок вовремя не получит жирные кислоты на свою молекулу, клетка его разрушит. А если белки без жирной кислоты войдут в состав «новорожденной» вирусной частицы, то такая частица вряд ли сможет проникнуть в следующую клетку.

Из-за S-белков без жирных кислот меняется структура мембранной оболочки вируса, и белки, сидящие в такой неправильной мембране, не могут выполнять свои функции. То есть без пальмитиновых кислот на S-белке вирус не может заражать клетку.

Если суметь подействовать на фермент, который присоединяет жирные кислоты к белкам, это не даст вирусу заражать следующие клетки. Однако нужно изучить возможные побочные эффекты, прежде чем приступать к созданию противовирусного лекарства.

Напомним, что после перенесения коронавируса у четверти людей сохраняются когнитивные нарушения. Преимущественно переболевшие страдают от проблем с памятью.

Источник: Developmental Cell