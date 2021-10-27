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Ракурс
Красная зона. Фото: istock

В «красную» зону попали семь регионов — где ужесточают карантин

27 окт 2021, 10:42
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Карантин в Украине усилили еще в семи областях. В «красную» зону эпидемиологической опасности попали Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Соответствующее решение было принято во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новые ограничения вводятся с завтрашнего дня. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. п. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей вакцинированы.


Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине усиливают на фоне жуткой статистики коронавируса — за минувшие сутки, 26 октября, от осложнений болезни умерли 692 человека. «Красная» зона действует уже в восьми областях.

Источник: Ракурс


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