Красная зона. Фото: istock

https://racurs.ua/n162194-v-krasnuu-zonu-popali-sem-regionov-gde-ujestochaut-karantin.html

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Карантин в Украине усилили еще в семи областях. В «красную» зону эпидемиологической опасности попали Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Соответствующее решение было принято во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новые ограничения вводятся с завтрашнего дня. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. п. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине усиливают на фоне жуткой статистики коронавируса — за минувшие сутки, 26 октября, от осложнений болезни умерли 692 человека. «Красная» зона действует уже в восьми областях.