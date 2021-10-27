Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n162192-gde-v-ukraine-usilili-karantin-zonirovanie-minzdrava.html

Ракурс

Карантин в Украине усиливают на фоне пугающей статистики коронавируса — за минувшие сутки, 26 октября, от осложнений болезни умерли 692 человека.

Сейчас «красная» зона действует уже в восьми областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самые строгие ограничения введены в Николаевской, Ровенской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областях.

«Оранжевыми» остаются такие области: Полтавская, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая Черниговская. Туда попала Полтавская область, которая еще день назад находилась в «желтой» зоне.

А вот «желтыми» осталось только три региона — Винницкая, Закарпатская и Кировоградская области.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине будут усиливать — в ближайшее время в список «красной» зоны могут попасть пять новых областей.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 26 октября, подтвердили еще у 22 тыс. 774 человек, среди них 1 тыс. 532 ребенка и 399 медработников. За сутки госпитализировали 5 тыс. 925 человек, умерли от осложнений 692 украинца.