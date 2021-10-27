Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 26 октября, подтвердили еще у 22 тыс. 774 человек, среди них 1 тыс. 532 ребенка и 399 медработников.

За сутки госпитализировали 5 тыс. 925 человек, умерли от осложнений 692 украинца. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Выздоровели от коронавируса 11 тыс. 593 человека, медики провели 147 тыс. 563 тестирования за сутки (в том числе методом ПЦР — 72 тыс. 231, методом ИФА — 20 тыс. 345).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 825 тыс. 733 человека;

выздоровело — 2 млн 401 тыс. 705 человек;

летальных исходов — 65 тыс. 628;

проведено ПЦР-тестирований — 14 млн 154 тыс. 508.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 874), Харьковской (1 тыс. 641), Одесской (1 тыс. 477), Львовской (1 тыс. 426) областях и Киеве (1 тыс. 416).

Напомним, что после перенесения коронавируса у четверти людей сохраняются когнитивные нарушения. Преимущественно переболевшие страдают от проблем с памятью.