Коронавирус в Украине за сутки унес жизни почти 700 украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n162186-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-unes-jizni-pochti-700-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 26 октября, подтвердили еще у 22 тыс. 774 человек, среди них 1 тыс. 532 ребенка и 399 медработников.
За сутки госпитализировали 5 тыс. 925 человек, умерли от осложнений 692 украинца. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Выздоровели от коронавируса 11 тыс. 593 человека, медики провели 147 тыс. 563 тестирования за сутки (в том числе методом ПЦР — 72 тыс. 231, методом ИФА — 20 тыс. 345).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 825 тыс. 733 человека;
- выздоровело — 2 млн 401 тыс. 705 человек;
- летальных исходов — 65 тыс. 628;
- проведено ПЦР-тестирований — 14 млн 154 тыс. 508.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 874), Харьковской (1 тыс. 641), Одесской (1 тыс. 477), Львовской (1 тыс. 426) областях и Киеве (1 тыс. 416).
Напомним, что после перенесения коронавируса у четверти людей сохраняются когнитивные нарушения. Преимущественно переболевшие страдают от проблем с памятью.