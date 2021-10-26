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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Закарпатская ОГА

Вакцинация или реанимация — показали пугающие фото ковид-больницы Закарпатья

26 окт 2021, 17:12
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Коронавирус в Закарпатской области вспыхнул с новой силой из-за низкого уровня вакцинации.

Пациентов с осложнением спасают в местных больницах. Закарпатская ОГА опубликовала фото из Центра легочных болезней в Ужгороде.

Есть вещи, о которых не хочется знать, на которые трудно смотреть, о которых думаешь, что это никогда не коснется меня, — прокомментировал ситуацию с пациентами председатель ОГА Анатолий Полосков.

Он добавил, что тяжелой остается ситуация и в других местных медицинских учреждениях, где спасают пациентов с коронавирусом.

Медики констатируют, что спасти удается не каждого. Только 1 из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает.


По состоянию на 25 октября на Закарпатье от COVID-19 умерли 1 тыс. 713 человек. Все, кто сейчас находится на ИВЛ и в реанимации, — невакцинированные.

Напомним, по данным Минздрава, Закарпатская область находится в «желтой» зоне карантина. Кроме Закарпатья, там оказались Винницкая, Кировоградская и Полтавская области.

Источник: Ракурс


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