Коронавирус в Украине. Фото: Закарпатская ОГА

https://racurs.ua/n162173-vakcinaciya-ili-reanimaciya-pokazali-pugauschie-foto-kovid-bolnicy-zakarpatya.html

Ракурс

Коронавирус в Закарпатской области вспыхнул с новой силой из-за низкого уровня вакцинации.

Пациентов с осложнением спасают в местных больницах. Закарпатская ОГА опубликовала фото из Центра легочных болезней в Ужгороде.

Есть вещи, о которых не хочется знать, на которые трудно смотреть, о которых думаешь, что это никогда не коснется меня, — прокомментировал ситуацию с пациентами председатель ОГА Анатолий Полосков.

Он добавил, что тяжелой остается ситуация и в других местных медицинских учреждениях, где спасают пациентов с коронавирусом.

Медики констатируют, что спасти удается не каждого. Только 1 из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает.

По состоянию на 25 октября на Закарпатье от COVID-19 умерли 1 тыс. 713 человек. Все, кто сейчас находится на ИВЛ и в реанимации, — невакцинированные.

Напомним, по данным Минздрава, Закарпатская область находится в «желтой» зоне карантина. Кроме Закарпатья, там оказались Винницкая, Кировоградская и Полтавская области.