Бразилец во время схватки отбивался маленьким аллигатором. Скриншот с видео

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Ракурс

Необычная драка с участием маленького аллигатора случилась на бразильском пляже.

В Рио-де-Жанейро один из мужчин внезапно решил использовать вместо оружия греющегося неподалеку каймана. Он несколько раз сунул животное в лицо нападавшему, а то разинуло пасть и демонстрировало зубы. Нападавший после такого развития событий отступил. Кроме того, местная собака наматывала круги вокруг участников конфликта. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В схватку вмешался спасатель, а мужчина с кайманом направил рептилию ему на обнаженную грудь. Впоследствии драку остановили, а бедное животное отпустили.

Как известно, кайман — род пресмыкающихся из семьи аллигаторов. От других аллигаторов они отличаются наличием костного брюшного панциря.

Напомним, в индийском городке близ Данделя гигантский крокодил гулял по улицам этого населенного пункта. Никто из местных жителей не пострадал от прогулки рептилии.

Источник: Daily Mail