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Ракурс
Бразилець під час сутички відбивався маленьким алігатором. Скріншот з відео

Бразилець під час сутички на пляжі відбивався маленьким алігатором (ВІДЕО)

26 жов 2021, 17:07
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Незвичайна бійка за участю маленького алігатора трапилася на бразильському пляжі.

У Ріо-де-Жанейро один із чоловіків раптово вирішив використати замість зброї каймана, який грівся неподалік. Він кілька разів сунув тварину в обличчя нападнику, а та роззявила пащу й демонструвала зуби. Нападник після такого розвитку подій відступив. Крім того, місцева собака намотувала кола навколо учасників конфлікту. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

У сутичку втрутився рятувальник, а чоловік з кайманом направив рептилію йому на оголені груди. Згодом бійку зупинили, а бідолашну тварину відпустили.

Як відомо, кайман — рід плазунів з родини алігаторів. Від інших алігаторів вони відрізняються наявністю кісткового черевного панцира.

Бразилець під час сутички відбивався маленьким алігатором. Скріншот з відео

Бразилець під час сутички відбивався маленьким алігатором. Скріншот з відео

Бразилець під час сутички відбивався маленьким алігатором. Скріншот з відео

Бразилець під час сутички відбивався маленьким алігатором. Скріншот з відео


Нагадаємо, в індійському містечку поблизу Данделі гігантський крокодил гуляв вулицями цього населеного пункту. Ніхто з місцевих жителів не постраждав від прогулянки рептилії.

Джерело: Daily Mail

Джерело: Ракурс


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