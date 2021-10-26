Білоруський авіамонополіст розпродує літаки, яким нікуди літати з Мінська

https://racurs.ua/ua/n162171-biloruskyy-aviamonopolist-rozproduie-litaky-yakym-nikudy-litaty-z-minska.html

Ракурс

Три новітні літаки державної білоруської авіакомпанії «Белавіа» Embraer E195-E2 26 жовтня перелетіли з Мінська до столиці Казахстану Нур-Султана.

Через санкції, запроваджені в світі щодо Білорусі, бразильський виробник не надав компанії оновленої бази даних, без якої літаки літати не можуть. З цієї причини «Белавіа» була змушена їх позбутися, повідомляє motolko.help.

Embraer 195-E2 є найновішим та містким літаком бразильського виробника. «Белавіа» отримала ці літаки новими наприкінці 2020 — на початку 2021 року. Надходили вони через лізингову компанію AerCap, для якої простій літака невигідний. А експлуатувати їх, не отримавши доступу до нової бази даних, «Белавіа» не змогла.

Найімовірніше, літаки передані на умовах оренди або повного продажу авіакомпанії AirAstana.

Втрата літаків — не єдина проблема «Белавія». У січні 2022 року закінчиться дія страховок на літаки, без яких жоден літак літати не може. Через санкції європейські страхові компанії не візьмуться страхувати їх літаки. Тому більша частина авіапарку компанії наразі перебуває під реальною загрозою простою.

Нагадаємо, що 23 травня військова авіація Білорусі змусила розвернутися пасажирський «Боїнг» і приземлитися у Мінську. З рейсу зняли одного із засновників інтернет-ресурсу, який координував протести проти режиму Лукашенка. Після цього Євросоюз і Україна оголосили повітряне ембарго для Білорусі.