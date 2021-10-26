На Рівненській АЕС пробило водневий трубопровід – подробиці аварії

https://racurs.ua/ua/n162170-na-rivnenskiy-aes-probylo-vodnevyy-truboprovid-podrobyci-avariyi.html

Ракурс

На Рівненській АЕС сталася аварія — розгерметизація водневого трубопроводу та спалах водню без подальшого горіння.

Інцидент трапився 26 жовтня о 15.03 у місті Вараш на відкритій території біля блоку № 3, який знаходиться на планово-попереджувальному ремонті. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Персонал станції перекрив трубопровід, жертв та постраждалих немає. Рятувальники зазначили, що станція працює в штатному режимі. На місці аварії працювали 19 працівників ДСНС та сім одиниць техніки.

Нагадаємо, це не перший інцидент на РАЕС. У грудні 2020 року тут аварійно вимкнувся один з енергоблоків. У вересні на офіційному сайті АЕС опублікували інформацію про викид радіації.

Невдовзі Вараська міськрада оприлюднила офіційне спростування провокаційної інформації. Згодом стало відомо, що того дня хакери зламали сайт Нацполіції та розмістили низку фейків.