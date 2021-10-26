ЗСУ повернули під контроль України село в «сірій» зоні. Фото: «Мілітарний»

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Збройні сили України повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка у «сірій зоні» Донецької області.

Українські військові зайшли в Старомар’ївку ввечері 25 жовтня і закріпились там. Спочатку про відвоювання села заявили сепаратистські ЗМІ. Згодом цю інформацію підтвердили й у Міністерстві оборони України. Про це 26 жовтня повідомляє «Бабель».

Село Старомар’ївка розташоване біля села Гранітне, населені пункти розділяє річка Кальміус. До початку бойових дій на Донбасі між селами був автомобільний міст, але його знищили вибухом у 2014 році. Жителі Старомар’ївки ходили до Гранітного у магазин та лікарню, а діти відвідували школу на підконтрольній Україні території.

У 2020 році в селі проживали 150 осіб, з них семеро дітей. У Старомар’ївці проживає переважно україномовне населення.

Нагадаємо, російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати домовленості про припинення вогню. А 22 жовтня внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування.

Джерело: «Бабель»