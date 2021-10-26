Кива дострілявся до кримінального провадження, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162168-kyva-dostrilyavsya-do-kryminalnogo-provadjennya-video.html

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Проти Іллі Киви порушили кримінальне провадження через стрілянину з автомата. 15 жовтня нардеп опублікував відео, на якому на фоні феєрверку стріляє у повітря з автомату та заявляє, що він є «лідером антифашистського руху в Україні».

Ірина Венедіктова, генпрокурор України, 26 жовтня на уточнювальне запитання, чи порушено справу саме за цим фактом, відповіла ствердно, повідомляє «Укрінформ».

Вона додала, що коли справа дійде до висунення підозри Киві, тоді буде повідомлено кваліфікацію, з якою підписана підозра.

Кива у ніч на 16 жовтня записав ролик з автоматом у руці. Нардеп пояснив, що так святкує загибель Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський. На фразі «Смерть зрадникам! Смерть фашизму» Кива здійснив кілька пострілів з автомата, а тим часом за його спиною запустили феєрверк.

Кива 26 жовтня вкотре опинився в центрі уваги через свою безвідповідальну поведінку. Під час наради керівників правоохоронних органів, на якій Кива присутній як член профільного комітету Верховної Ради, народний обранець був майже єдиним у залі, хто не спромігся вдягнути захисну маску. Про це свідчать кадри відеотрансляції заходу.



Зазначимо, що спільна нарада керівників правоохоронних та інших державних органів присвячена стану протидії кримінальним правопорушенням у сфері незаконного обігу зброї, бойових припасів або вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також торгівлі людьми.

Саме на цьому заході Венедіктова розповіла про підозру для Киви.

Минулого тижня Киву виключили з ОПЗЖ на засіданні партосередку у Полтавській області. Пізніше в ОПЗЖ цю інформацію спростували.