Іграшковий суперкар GTA Spano. Скріншот з відео YouTube-каналу BuWizz

https://racurs.ua/ua/n162167-igrashkovyy-superkar-gta-spano-pobyv-shvydkisnyy-rekord-sered-modeley-lego-video.html

Ракурс

Іграшковий суперкар GTA Spano, побудований в масштабі 1:8 з конструктора Lego, змогли розігнати до рекордної швидкості.

Міні-копія реальної спортивної машини змогла розігнатися до 36,5 км/год. Таким чином іграшкова машина, яка побудована з 3 тис. 880 деталей Lego, стала найшвидшою моделлю в світі, побудованої з конструктора данського виробника. Відео рекорду опубліковане на YouTube-каналі BuWizz.

Створили іграшкове авто інженери Spania GTA та фахівці фірми BuWizz. Її дизайн та інтер'єр практично в точності повторює реальний суперкар. Машинку оснастили 15 електродвигунами, 10 з яких відповідають за розгін іграшкової машини, а ще п’ять — за інші функції. Керувати машиною можна за допомогою смартфона.

Як відомо, реальний GTA Spano обладнаний восьмилітровим двигуном V10 з подвійним турбонаддувом, віддача якого становить 925 к. с. і 1200 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість іспанського суперкара становить 321 км/год.

Нагадаємо, історичний суперкар Countach від компанії Lamborghini, який дебютував на Женевському автосалоні навесні 1971 року, відтворили на замовлення автомобільного колекціонера. Для створення машини фахівці витратили 25 тис. годин.