Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n162165-sonyachna-pogoda-chekaie-na-ukrayinciv-27-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 27 жовтня, в середу, буде сухою та сонячною. Суттєвих опадів не прогнозується, лише на Одещині та Львівщині можливі невеликі дощі.

Вночі та вранці на окремих ділянках доріг утвориться ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 4−12 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві протягом доби очікується без опадів. Вночі температура повітря прогнозується 0−3° тепла, вдень підніметься до 10°.

Погода у Львові буде з мінливою хмарністю, можливі невеликі опади. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4°, вдень буде 10−12°.

Погода в Харкові очікується сонячна та без дощів. Вночі температура знизиться до 1° з позначкою мінус, вдень прогнозується 9−10°.

Погода в Одесі буде з невеликим дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10°, вдень очікується 10−12°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійно, очікуються незначні збурення.