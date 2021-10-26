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Ракурс
Погода в Украине. Фото: pixabay.com

Солнечная погода ожидает украинцев 27 октября (КАРТА)

26 окт 2021, 15:50
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Погода в Украине 27 октября, в среду, будет сухой и солнечной. Существенных осадков не прогнозируется, лишь в Одесской и Львовской областях возможны небольшие дожди.

Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер западный, юго-западный, 4−12 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается без осадков. Ночью температура воздуха прогнозируется на 0−3° тепла, днем поднимется до 10°.

Погода во Львове будет с переменной облачностью, возможны осадки. Столбики термометров ночью покажут 2−4°, днем будет 10−12°.

Погода в Харькове ожидается солнечная и без осадков. Ночью температура снизится до 1° с отметкой минус, днем прогнозируется 9−10°.

Погода в Одессе будет с кратковременными дождями. Столбики термометров ночью покажут 8−10°, днем ожидается 10−12°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, ожидаются незначительные возмущения.


Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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