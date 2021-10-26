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Ракурс
Боевую работу выполняем хорошо — мехбригада опубликовала видео с фронта на Донбассе

Боевую работу выполняем хорошо — мехбригада опубликовала видео с фронта на Донбассе

26 окт 2021, 15:31
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Видео с фронта опубликовали украинские военные. Одесская 28-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) в Фейсбук выложила ролик о своей работе на линии столкновения.

На видео видно, как Вооруженные силы ведут огонь в ответ на обстрелы со стороны российско-оккупационных формирований на Донбассе.

Военные из 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода написали, что «когда враг пересекает границу, Рыцарям Зимнего Похода всегда есть чем ответить».


Пусть каждый боевик и российский наемник знает, что их время обязательно придет, потому что мы защищаем Украину и делаем свою работу хорошо, — говорится в подписи под видео.

Источник: Ракурс


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