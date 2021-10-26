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Боевую работу выполняем хорошо — мехбригада опубликовала видео с фронта на Донбассе
Боевую работу выполняем хорошо — мехбригада опубликовала видео с фронта на Донбассеhttps://racurs.ua/n162164-boevuu-rabotu-vypolnyaem-horosho-mehbrigada-opublikovala-video-s-fronta-na-donbasse.htmlРакурс
Видео с фронта опубликовали украинские военные. Одесская 28-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) в Фейсбук выложила ролик о своей работе на линии столкновения.
На видео видно, как Вооруженные силы ведут огонь в ответ на обстрелы со стороны российско-оккупационных формирований на Донбассе.
Военные из 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода написали, что «когда враг пересекает границу, Рыцарям Зимнего Похода всегда есть чем ответить».
Пусть каждый боевик и российский наемник знает, что их время обязательно придет, потому что мы защищаем Украину и делаем свою работу хорошо, — говорится в подписи под видео.
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