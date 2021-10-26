Боевую работу выполняем хорошо — мехбригада опубликовала видео с фронта на Донбассе

https://racurs.ua/n162164-boevuu-rabotu-vypolnyaem-horosho-mehbrigada-opublikovala-video-s-fronta-na-donbasse.html

Ракурс

Видео с фронта опубликовали украинские военные. Одесская 28-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) в Фейсбук выложила ролик о своей работе на линии столкновения.

На видео видно, как Вооруженные силы ведут огонь в ответ на обстрелы со стороны российско-оккупационных формирований на Донбассе.

Военные из 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода написали, что «когда враг пересекает границу, Рыцарям Зимнего Похода всегда есть чем ответить».