Реестр педофилов появился в Украине. Фото: istock

https://racurs.ua/n162163-reestr-pedofilov-poyavilsya-v-ukraine.html

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Реестр педофилов создали в Украине — сейчас он работает в тестовом режиме. По состоянию на 26 октября в реестре содержатся данные о 171 педофиле, которые совершали преступления против несовершеннолетних и отбывают наказание.

Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных, чтобы даже после отбывания наказания информация о них хранилась в базе данных. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире «Украина24».

Создание реестра педофилов является одним из элементов цифровизации. При создании и запуске реестра изучался опыт других государств — США, Канады, большинства европейских стран, в частности Норвегии, где функционирует одна из лучших тюремных систем.

Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения, или лечебные заведения, или других людей, работающих с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу, — подчеркнула заместительница.



Она добавила, что реестр будет использоваться правоохранителями. По словам заместителя, осужденное по определенной статье лицо пока нельзя внести в такой реестр без решения суда относительно этого человека, в котором прямо будет предусмотрено внесение данных в реестр. Она отметила, что в целом у суда обычно нет оснований не принять соответствующее решение, если у человека была судимость по статьям, связанным с половой свободой малолетних.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве полиция задержала мужчину, который создавал и распространял детскую порнографию. Прокуратура сообщила о подозрении 28-летнему жителю Волынской области, который систематически совершал сексуальное насилие над 13-летним мальчиком и снимал все на видео.