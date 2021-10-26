Реєстр педофілів з’явився в Україні. Фото: Istock

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Реєстр педофілів створили в Україні — наразі він працює в тестовому режимі. Станом на 26 жовтня в реєстрі містяться дані про 171 педофіла, який чинив злочини проти неповнолітніх і відбуває покарання.

Міністерство юстиції разом з органами прокуратури й суду наповнює реєстр, вивчаючи особові справи засуджених, аби навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася в базі даних. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі «Україна24».

Створення реєстру педофілів є один з елементів цифровізації. Під час створення та запуску реєстру вивчався досвід інших держав — США, Канади, більшості європейських країн, зокрема Норвегії, де функціонує одна з найкращих «в'язничних систем».

Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють із групами дитячих колективів від того, щоб узяти таку людину на роботу, — наголосила заступниця.



Вона додала, що реєстр використовуватиметься правоохоронцями. За словами заступниці, наразі не можна засуджену за певною статтею особу внести в такий реєстр, доки не буде ухвали суду щодо цієї людини, у якій прямо буде передбачено внесення даних про таку особу в реєстр. Вона зазначила, що загалом у суду зазвичай немає підстав не ухвалити відповідне рішення, якщо в людини була судимість за статтями, які пов’язані зі статевою свободою малолітніх.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві поліція затримала чоловіка, який створював та розповсюджував дитячу порнографію. Прокуратура повідомила про підозру 28-річному мешканцю Волинської області, який систематично вчиняв сексуальне насильство над 13-річним хлопчиком та знімав усе на відео.