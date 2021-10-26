Бойову роботу виконуємо добре - мехбригада опублікувало відео з лінії фронту на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n162164-boyovu-robotu-vykonuiemo-dobre-mehbrygada-opublikuvalo-video-z-liniyi-frontu-na-donbasi.html

Ракурс

Відео з фронту опублікували українські військові. Одеська 28-ма окрема механізована бригада (ОМБр) у Фейсбук виклала ролик про свою роботу на лінії зіткнення.

На відео видно, як Збройні сили ведуть вогонь у відповідь на обстріли з боку російсько-окупаційних формувань на Донбасі.

Військові з 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу написали, що «коли ворог перетинає межу, Лицарі Зимового Походу завжди мають чим відповісти».