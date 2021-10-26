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Бойову роботу виконуємо добре - мехбригада опублікувало відео з лінії фронту на Донбасі
Бойову роботу виконуємо добре — мехбригада опублікувало відео з фронту на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n162164-boyovu-robotu-vykonuiemo-dobre-mehbrygada-opublikuvalo-video-z-liniyi-frontu-na-donbasi.htmlРакурс
Відео з фронту опублікували українські військові. Одеська 28-ма окрема механізована бригада (ОМБр) у Фейсбук виклала ролик про свою роботу на лінії зіткнення.
На відео видно, як Збройні сили ведуть вогонь у відповідь на обстріли з боку російсько-окупаційних формувань на Донбасі.
Військові з 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу написали, що «коли ворог перетинає межу, Лицарі Зимового Походу завжди мають чим відповісти».
Нехай кожен бойовик та російський найманець знає, що їх час обов’язково прийде, тому що ми захищаємо Україну і робимо свою роботу добре, — йдеться упідписі під відео.
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