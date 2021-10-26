Игрушечный суперкар GTA Spano. Скриншот из видео YouTube-канала BuWizz

https://racurs.ua/n162167-igrushechnyy-superkar-gta-spano-pobil-skorostnoy-rekord-sredi-modeley-lego-video.html

Ракурс

Игрушечный суперкар GTA Spano, построенный в масштабе 1:8 из конструктора Lego, смогли разогнать до рекордной скорости.

Мини-копия реальной спортивной машины смогла разогнаться до 36,5 км/ч. Таким образом игрушечная машина, которая построена из 3 тыс. 880 деталей Lego, стала самой быстрой моделью в мире, построенной из конструктора датского производителя. Видео рекорда опубликовано на YouTube-канале BuWizz.

Создали игрушечное авто инженеры Spania GTA и специалисты фирмы BuWizz. Ее дизайн и интерьер практически в точности повторяет реальный суперкар. Машинку оснастили 15 электродвигателями, 10 из которых отвечают за разгон игрушечной машины, а еще пять — за другие функции. Управлять машиной можно с помощью смартфона.

Как известно, реальный GTA Spano оборудован восьмилитровым двигателем V10 с двойным турбонаддувом, отдача которого составляет 925 л. с. и 1200 Нм крутящего момента. Максимальная скорость испанского суперкара составляет 321 км/ч.

Напомним, исторический суперкар Countach от компании Lamborghini, дебютировавший на Женевском автосалоне весной 1971 года, воссоздали по заказу автомобильного коллекционера. Для создания машины специалисты потратили 25 тыс. часов.