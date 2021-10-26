Кива дострелялся до уголовного производства, скриншот видео

https://racurs.ua/n162168-kiva-dostrelyalsya-do-ugolovnogo-proizvodstva-video.html

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Против Ильи Кивы возбудили уголовное дело из-за стрельбы. 15 октября нардеп опубликовал видео, на котором на фоне фейерверка стреляет в воздух из автомата и заявляет, что он «лидер антифашистского движения в Украине».

Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины, 26 октября на уточняющий вопрос, возбуждено ли дело именно по этому факту, ответила утвердительно, сообщает «Укринформ».

Она добавила, что когда дело дойдет до выдвижения подозрения Киви, тогда будет сообщена квалификация, с которой подписано подозрение.

Кива в ночь на 16 октября записал ролик с автоматом в руке. Нардеп объяснил, что так отмечает гибель Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский. На фразе «Смерть изменникам! Смерть фашизма» Кива произвел несколько выстрелов из автомата, а между тем за его спиной запустили фейерверк.

Кива 26 октября в очередной раз оказался в центре внимания из-за своего безответственного поведения. Во время совещания руководителей правоохранительных органов, на котором Кива присутствовал как член профильного комитета Верховной Рады, народный избранник был почти единственным в зале, кто не смог надеть защитную маску. Об этом свидетельствуют кадры видеотрансляции мероприятия.

Отметим, что совместное совещание руководителей правоохранительных и других государственных органов посвящено состоянию противодействия уголовным правонарушениям в сфере незаконного оборота оружия, боевых запасов или взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также торговли людьми.

Именно на этом мероприятии Венедиктова рассказала о подозрении для Кивы.

На прошлой недели Киву исключили из ОПЗЖ на заседении партячейки в Полтавской области. Позже в ОПЗЖ эту информацию опровергли.