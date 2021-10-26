ВСУ вернули под контроль Украины село в «серой» зоне. Фото: «Милитарный»

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Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в «серой зоне» Донецкой области.

Украинские военные зашли в Старомарьевку вечером 25 октября и закрепились там. Сначала об отвоевании села заявили сепаратистские СМИ. Впоследствии эту информацию подтвердили и в Министерстве обороны Украины. Об этом 26 октября сообщает «Бабель».

Село Старомарьевка расположено возле села Гранитное, населенные пункты разделяет река Кальмиус. До начала боевых действий на Донбассе между селами был автомобильный мост, но его уничтожили взрывом в 2014 году. Жители Старомарьевки ходили в Гранитное в магазин и больницу, а дети посещали школу на подконтрольной Украине территории.

В 2020 году в селе проживали 150 человек, из них семь детей. В Старомарьевке проживает преимущественно украиноязычное население.

Напомним, российско-террористические войска на Донбассе продолжают нарушать договоренности о прекращении огня. А 22 октября в результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранения, еще один получил боевую травму.

Источник: «Бабель»