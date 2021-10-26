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На Ровенской АЭС пробило водородный трубопровод – подробности аварии

На Ровенской АЭС пробило водородный трубопровод — подробности аварии

26 окт 2021, 16:43
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На Ровенской АЭС произошла авария — разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода без дальнейшего горения.

Инцидент произошел 26 октября в 15.03 в городе Вараш на открытой территории возле блока № 3, который находится на планово-предупредительном ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Персонал станции перекрыл трубопровод, жертв и пострадавших нет. Спасатели отметили, что станция работает в штатном режиме. На месте аварии работали 19 работников ГСЧС и семь единиц техники.


Напомним, это не первый инцидент на РАЭС. В декабре 2020 года здесь аварийно отключился один из энергоблоков. В сентябре на официальном сайте АЭС была опубликована информация о выбросе радиации.

Вскоре Варашский горсовет обнародовал официальное опровержение провокационной информации. Впоследствии стало известно, что в тот день хакеры взломали сайт Нацполиции и разместили ряд фейков.

Источник: Ракурс


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