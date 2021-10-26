Белорусский авиамонополист распродает самолеты, которым некуда летать из Минска

https://racurs.ua/n162171-belorusskiy-aviamonopolist-rasprodaet-samolety-kotorym-nekuda-letat-iz-minska.html

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Три новейших самолета государственной белорусской авиакомпании «Белавиа» Embraer E195-E2 26 октября перелетели из Минска в столицу Казахстана Нур-Султан.

Из-за санкций, введенных в мире в отношении Беларуси, бразильский производитель не предоставил компании обновленной базы данных, без которой самолеты летать не могут. По этой причине «Белавиа» была вынуждена их продать, сообщает motolko.help.

Embraer 195-E2 является новейшим и самым емким самолетом бразильского производителя. «Белавиа» получила эти самолеты новыми в конце 2020 — начале 2021 года. Поступали они через лизинговую компанию AerCap, для которой простой самолетов невыгоден. А эксплуатировать их, не получив доступа к новой базе данных, «Белавиа» не смогла.

Скорее всего, самолеты переданы на условиях аренды или полной продажи авиакомпании AirAstana.

Потеря самолетов — не единственная проблема «Белавиа». В январе 2022 года закончится действие страховок на самолеты, без которых ни один из них летать не может. Из-за санкций европейские страховые компании не займутся страховкой самолетов. Поэтому большая часть авиапарка компании находится под реальной угрозой простоя.

Напомним, что 23 мая военная авиация Беларуси заставила развернуться пассажирский «Боинг» и приземлиться в Минске. С рейса сняли одного из основателей интернет-ресурса, который координировал протесты против режима Лукашенко. После этого Евросоюз и Украина объявили воздушное эмбарго для Беларуси.