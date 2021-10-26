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Ракурс
Белорусский авиамонополист распродает самолеты, которым некуда летать из Минска

Белорусский авиамонополист распродает самолеты, которым некуда летать из Минска

26 окт 2021, 16:57
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Три новейших самолета государственной белорусской авиакомпании «Белавиа» Embraer E195-E2 26 октября перелетели из Минска в столицу Казахстана Нур-Султан.

Из-за санкций, введенных в мире в отношении Беларуси, бразильский производитель не предоставил компании обновленной базы данных, без которой самолеты летать не могут. По этой причине «Белавиа» была вынуждена их продать, сообщает motolko.help.

Белорусский авиамонополист распродает самолеты, которым некуда летать из Минска

Embraer 195-E2 является новейшим и самым емким самолетом бразильского производителя. «Белавиа» получила эти самолеты новыми в конце 2020 — начале 2021 года. Поступали они через лизинговую компанию AerCap, для которой простой самолетов невыгоден. А эксплуатировать их, не получив доступа к новой базе данных, «Белавиа» не смогла.

Скорее всего, самолеты переданы на условиях аренды или полной продажи авиакомпании AirAstana.


Потеря самолетов — не единственная проблема «Белавиа». В январе 2022 года закончится действие страховок на самолеты, без которых ни один из них летать не может. Из-за санкций европейские страховые компании не займутся страховкой самолетов. Поэтому большая часть авиапарка компании находится под реальной угрозой простоя.

Напомним, что 23 мая военная авиация Беларуси заставила развернуться пассажирский «Боинг» и приземлиться в Минске. С рейса сняли одного из основателей интернет-ресурса, который координировал протесты против режима Лукашенко. После этого Евросоюз и Украина объявили воздушное эмбарго для Беларуси.

Источник: Ракурс


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