Коронавірус в Україні. Фото: Закарпатська ОДА

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Коронавірус у Закарпатській області спалахнув з новою силою через низький рівень вакцинації.

Пацієнтів з ускладненням рятують у місцевих лікарнях. Закарпатська ОДА опублікувала фото з Центру легеневих хвороб в Ужгороді.

Є речі, про які не хочеться знати, на які важко дивитися, про які думаєш, що це ніколи не торкнеться мене, — прокоментував ситуацію з хворими голова ОДА Анатолій Полосков.

Він додав, що важкою залишається ситуація і в інших місцевих медичних закладах, де рятують пацієнтів з коронавірусом.

Медики констатують, що врятувати вдається не кожного. Лише 1 з 10 пацієнтів, під'єднаних до ШВЛ, виживає.

Станом на 25 жовтня на Закарпатті від COVID-19 померло 1 тис. 713 людей. Всі, хто зараз перебуває на ШВЛ і в реанімації, — невакциновані.

Нагадаємо, за даними МОЗ, Закарпатська область перебуває в «жовтій» зоні карантину. Окрім Закарпаття, там опинилися Вінницька, Кіровоградська та Полтавська області.