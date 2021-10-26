Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Закарпатська ОДА

Вакцинація чи реанімація — влада Закарпаття показала жахливі фото ковід-лікарні

26 жов 2021, 17:12
999

Коронавірус у Закарпатській області спалахнув з новою силою через низький рівень вакцинації.

Пацієнтів з ускладненням рятують у місцевих лікарнях. Закарпатська ОДА опублікувала фото з Центру легеневих хвороб в Ужгороді.

Є речі, про які не хочеться знати, на які важко дивитися, про які думаєш, що це ніколи не торкнеться мене, — прокоментував ситуацію з хворими голова ОДА Анатолій Полосков.

Він додав, що важкою залишається ситуація і в інших місцевих медичних закладах, де рятують пацієнтів з коронавірусом.

Медики констатують, що врятувати вдається не кожного. Лише 1 з 10 пацієнтів, під'єднаних до ШВЛ, виживає.


Станом на 25 жовтня на Закарпатті від COVID-19 померло 1 тис. 713 людей. Всі, хто зараз перебуває на ШВЛ і в реанімації, — невакциновані.

Нагадаємо, за даними МОЗ, Закарпатська область перебуває в «жовтій» зоні карантину. Окрім Закарпаття, там опинилися Вінницька, Кіровоградська та Полтавська області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів