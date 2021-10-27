Смертельное ДТП в Харькове устроил 16-летний мажор. Фото: Фокус

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ДТП в Харькове устроил 16-летний парень, которому родители купили машину 19 октября. Он неоднократно публиковал в сети фото и видео с ездой на скорости более 150 км/ч.

Смертельная авария произошла 26 октября около 20.45. На перекрестке улиц Гагарина и Одесской столкнулись автомобили Infiniti и Chevrolet. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Несовершеннолетний водитель Infiniti пытался проскочить на красный сигнал светофора на скорости более 100 км/ч.

Водитель Chevrolet погиб от полученных травм на месте, а водитель Infiniti вместе с двумя пассажирами попали в больницу. Полиция устанавливает, кто был за рулем элитного автомобиля.

По факту происшествия открыто производство по ч. 2 ст. 286 (нарушения правил дорожного движения, повлекшие смерть человека).

В СМИ пишут, что виновник ДТП — яркий представитель «золотой молодежи» Харькова 2005 года рождения. Он неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Также в сети опубликовали фото водителя Infinity. По информации Харьков Live, родители парня, узнав о ДТП, сразу подали заявление об угоне автомобиля.

Кроме того, журналисты сообщили, что в 14-летнем возрасте парень после конфликта стрелял из пневматического оружия в женщину и ребенка. В своем инстаграме несовершеннолетний, не имеющий водительских прав, часто публиковал видео, где ездит на красный свет и на бешеной скорости.