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Праздник Параскевы отмечают 27 октября. Фото: ukr.media
Праздник Параскевы отмечают 27 октября — история и традицииhttps://racurs.ua/n162184-prazdnik-paraskevy-otmechaut-27-oktyabrya-istoriya-i-tradicii.htmlРакурс
День Прасковьи или Параскевы отмечают по народному календарю 27 октября.
Украинцы еще называли Прасковью Грязницей, поскольку в этот день портится погода и идут сильные дожди. Также наши предки 27 октября задабривали домового — на ночь во дворе для него оставляли еду, чтобы он защитил домашний скот от болезней. Кроме того, 27 октября запрещалось громко смеяться, а женщинам расчесывать волосы, чтобы не навлечь на себя несчастье.
Также праздник Параскевы имеет названия Леняниха и Трепальница, потому что именно с этого дня женщины приступали к зимним видам работ — прядение, трепание льна, шитье, вышивание.
Народные приметы на 27 октября:
- Звездное небо яркое — будет хороший урожай.
- Ветреная и сухая погода — лето следующего года будет сухим и неурожайным.
- Громко каркают вороны — жди оттепели.
- Лес покрылся инеем — будет богатый урожай овса.
В мире 27 октября отмечают Всемирный день аудиовизуального наследия, День Независимости Туркменистана, Всемирный день трудотерапии, американский День пива и День благодарности черной кошке в Великобритании.
27 октября в истории:
- 1662 год — английский король Карл II продал Дюнкерк Франции.
- 1904 год — в Нью-Йорке открылось метро.
- 1937 год — в урочище Сандармох начали расстрел 1 тыс. 111 узников Соловецкой тюрьмы, среди которых был цвет украинской интеллигенции.
- 1951 год — впервые при лечении рака применили радиацию.
- 1982 год — численность населения Китая превысила 1 млрд жителей.
Напомним, 26 октября православная церковь в Украине чествовала день памяти святого Карпа и почитала Иверскую икону.
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