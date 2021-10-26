Праздник Параскевы отмечают 27 октября. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/n162184-prazdnik-paraskevy-otmechaut-27-oktyabrya-istoriya-i-tradicii.html

Ракурс

День Прасковьи или Параскевы отмечают по народному календарю 27 октября.

Украинцы еще называли Прасковью Грязницей, поскольку в этот день портится погода и идут сильные дожди. Также наши предки 27 октября задабривали домового — на ночь во дворе для него оставляли еду, чтобы он защитил домашний скот от болезней. Кроме того, 27 октября запрещалось громко смеяться, а женщинам расчесывать волосы, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Также праздник Параскевы имеет названия Леняниха и Трепальница, потому что именно с этого дня женщины приступали к зимним видам работ — прядение, трепание льна, шитье, вышивание.

Народные приметы на 27 октября:

Звездное небо яркое — будет хороший урожай.

Ветреная и сухая погода — лето следующего года будет сухим и неурожайным.

Громко каркают вороны — жди оттепели.

Лес покрылся инеем — будет богатый урожай овса.

В мире 27 октября отмечают Всемирный день аудиовизуального наследия, День Независимости Туркменистана, Всемирный день трудотерапии, американский День пива и День благодарности черной кошке в Великобритании.

27 октября в истории:

1662 год — английский король Карл II продал Дюнкерк Франции.

1904 год — в Нью-Йорке открылось метро.

1937 год — в урочище Сандармох начали расстрел 1 тыс. 111 узников Соловецкой тюрьмы, среди которых был цвет украинской интеллигенции.

1951 год — впервые при лечении рака применили радиацию.

1982 год — численность населения Китая превысила 1 млрд жителей.

Напомним, 26 октября православная церковь в Украине чествовала день памяти святого Карпа и почитала Иверскую икону.