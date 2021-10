Лучший продукт для полезного завтрака назвала диетолог. Фото: smachno.ua

Ракурс

Лучший продукт для сытного и полезного завтрака назвала американский диетолог Лорен Манагер.

Эксперт отмечает, что идеально завтракать яйцами, потому что эта пища не очень калорийна и не содержит углеводов и сахара. Вместе с тем яйца богаты питательными веществами, полезными жирами и белком, который надолго утоляет голод. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Специалист утверждает, что лучше всего начать свой день стоит с омлета из двух яиц. Яичницу можно «украсить» жареными овощами и сыром.

По словам врача, в 2020 году диетологи из Австралии провели исследование с участием людей с избыточным весом. В ходе эксперимента людей поделили на две группы. Первые завтракали яйцом и жареным хлебом, а вторые — хлопьями с молоком и апельсиновым соком. Оказалось, что вторая группа была более голодной и в обед употребляла на 300 килокалорий больше, чем те люди, которые завтракали яичницей.

Источник: Eat This, Not That!