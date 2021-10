Найкращий продукт для корисного сніданку назвала дієтолог. Фото: smachno.ua

Ракурс

Найкращий продукт для ситного і корисного сніданку назвала американський дієтолог Лорен Манагер.

Експерт наголошує, що ідеально снідати яйцями, бо ця їжа не дуже калорійна й не містить вуглеводів та цукру. Разом із тим яйця багаті поживними речовинами, корисними жирами й білком, який надовго втамовує голод. Про це повідомляє видання Eat This, Not That!

Фахівець стверджує, що найкраще почати свій день варто з омлету з двох яєць. Яєчню можна «прикрасити» смаженими овочами та сиром.

За словами лікаря, у 2020 році дієтологи з Австралії провели дослідження за участю людей із надмірною вагою. У ході експерименту людей поділили на дві групи. Перші снідали яйцем і смаженим хлібом, а другі — пластівцями з молоком та апельсиновим соком. Виявилося, що друга група згодом була більш голодною і в обід вживала на 300 кілокалорій більше, ніж ті люди, які снідали яєчнею.

