Способи боротьби з голодом під час дієти назвали лікарі

Боротися з голодом під час дієти можна кількома способами.

Дієтологи з США вважають, що під час намагання схуднути не варто виснажувати себе тривалими перервами між вживанням їжі. Люди відмовляються від перекусів, а потім вживають значну кількість жирного і солодкого. Робити так неправильно, вважає лікар-дієтолог Дена Гершкович. Про це повідомляє ресурс Eat This, Not That!

Кращий метод боротьби з нападами голоду — їсти регулярно і збалансовано, — наголошує вона.

А дієтолог Меліса Мітрі розповіла, як під час дієти зменшити бажання з’їсти щось «шкідливе». Повністю відмовлятися від таких продуктів вона не радить, але рекомендує іноді трішки дозволити собі «забороненої» їжі. За її словами, так ці продукти не здаватимуться неймовірно привабливими.

Фітнес-тренер Джеймі Хіккі переконує, що під час дієти треба обов’язково снідати, причому продуктами, багатими білками. На її думку, хороший сніданок дозволить ефективно заглушити сигнали голоду і це дозволить впродовж дня не вдаватися до перекусів.

Відмовитися від «дієтичних» продуктів та тих, які містять замінники цукру, рекомендує доктор Триста Бест. Фахівець стверджує, що вони стають причиною переїдання інших продуктів.

Чай теж допоможе заглушити гострі напади голоду, заспокоїть шлунок і підвищить рівень рідини в організмі. Пити більше чаю під час дієти рекомендує дієтолог Христина Таул.

