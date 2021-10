Способы борьбы с голодом во время диеты назвали врачи

Способы борьбы с голодом во время диеты назвали диетологи. Фото: konkurent.ua

Бороться с голодом во время диеты можно несколькими способами.

Диетологи из США считают, что во время попытки похудеть не стоит изнурять себя длительными перерывами между приемами пищи. Люди отказываются от перекусов, а затем употребляют значительное количество жирного и сладкого. Делать так неправильно, считает врач-диетолог Дэна Гершкович. Об этом сообщает ресурс Eat This, Not That!

Лучший метод борьбы с приступами голода — есть регулярно и сбалансированно, — отмечает она.

А диетолог Мелисса Митри рассказала, как во время диеты уменьшить желание съесть что-то «вредное». Полностью отказываться от таких продуктов она не советует, но рекомендует иногда немножко позволить себе «запрещенной» пищи. По ее словам, так эти продукты не будут казаться невероятно привлекательными.

Фитнес-тренер Джейми Хикки убеждает, что во время диеты надо обязательно завтракать, причем продуктами, богатыми белками. По ее мнению, хороший завтрак позволит эффективно заглушить сигналы голода и это позволит в течение дня не прибегать к перекусам.

Отказаться от «диетических» продуктов и тех, которые содержат заменители сахара, рекомендует доктор Триста Бест. Специалист утверждает, что они становятся причиной переедания других продуктов.

Чай тоже поможет заглушить острые приступы голода, успокоит желудок и повысит уровень жидкости в организме. Пить больше чая во время диеты рекомендует диетолог Кристина Таул.

