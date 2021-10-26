Свято Параскеви відзначають 27 жовтня. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/ua/n162184-svyato-paraskevy-vidznachaut-27-jovtnya-istoriya-ta-tradyciyi.html

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День Параски або Параскеви відзначають за народним календарем 27 жовтня.

Українці ще називали Параску Грязницею, оскільки цього дня псується погода і йдуть сильні дощі. Також наші предки 27 жовтня задобрювали домовика — на ніч у дворі для нього залишали їжу, щоб він захистив домашню худобу від хвороб. Крім того, 27 жовтня заборонялося голосно сміятися, а жінкам розчісувати волосся, щоб не накликати на себе нещастя.

Також свято Параскеви має назви Льоняниха та Трепальниця, бо саме з цього дня жінки приступали до зимових видів роботи — прядіння, тіпання льону, шиття, вишивання.

Народні прикмети на 27 жовтня:

Зоряне небо яскраве — буде гарний урожай.

Вітряна і суха погода — літо наступного року буде сухим і неврожайним.

Голосно каркають ворони — чекай відлиги.

Ліс покрився інеєм — буде багатий урожай вівса.

У світі 27 жовтня відзначають Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, День Незалежності Туркменістану, Всесвітній день трудотерапії, американський День пива та День вдячності чорній кішці в Великій Британії.

27 жовтня в історії:

1662 рік — англійський король Карл II продав Дюнкерк Франції.

1904 рік — у Нью-Йорку відкрилося метро.

1937 рік — в урочищі Сандармох почали розстріл 1 тис. 111 в’язнів Соловецької тюрми, серед яких був цвіт української інтелігенції.

1951 рік — уперше при лікуванні раку застосували радіацію.

1982 рік — чисельність населення Китаю перевищила 1 млрд жителів.

Нагадаємо, 26 жовтня православна церква в Україні вшановувала день пам’яті святого Карпа та шанувала Іверську ікону.