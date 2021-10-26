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Свято Параскеви відзначають 27 жовтня. Фото: ukr.media
Свято Параскеви відзначають 27 жовтня — історія та традиціїhttps://racurs.ua/ua/n162184-svyato-paraskevy-vidznachaut-27-jovtnya-istoriya-ta-tradyciyi.htmlРакурс
День Параски або Параскеви відзначають за народним календарем 27 жовтня.
Українці ще називали Параску Грязницею, оскільки цього дня псується погода і йдуть сильні дощі. Також наші предки 27 жовтня задобрювали домовика — на ніч у дворі для нього залишали їжу, щоб він захистив домашню худобу від хвороб. Крім того, 27 жовтня заборонялося голосно сміятися, а жінкам розчісувати волосся, щоб не накликати на себе нещастя.
Також свято Параскеви має назви Льоняниха та Трепальниця, бо саме з цього дня жінки приступали до зимових видів роботи — прядіння, тіпання льону, шиття, вишивання.
Народні прикмети на 27 жовтня:
- Зоряне небо яскраве — буде гарний урожай.
- Вітряна і суха погода — літо наступного року буде сухим і неврожайним.
- Голосно каркають ворони — чекай відлиги.
- Ліс покрився інеєм — буде багатий урожай вівса.
У світі 27 жовтня відзначають Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, День Незалежності Туркменістану, Всесвітній день трудотерапії, американський День пива та День вдячності чорній кішці в Великій Британії.
27 жовтня в історії:
- 1662 рік — англійський король Карл II продав Дюнкерк Франції.
- 1904 рік — у Нью-Йорку відкрилося метро.
- 1937 рік — в урочищі Сандармох почали розстріл 1 тис. 111 в’язнів Соловецької тюрми, серед яких був цвіт української інтелігенції.
- 1951 рік — уперше при лікуванні раку застосували радіацію.
- 1982 рік — чисельність населення Китаю перевищила 1 млрд жителів.
Нагадаємо, 26 жовтня православна церква в Україні вшановувала день пам’яті святого Карпа та шанувала Іверську ікону.
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