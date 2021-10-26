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Ракурс
Свято Параскеви відзначають 27 жовтня. Фото: ukr.media

Свято Параскеви відзначають 27 жовтня — історія та традиції

26 жов 2021, 22:56
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День Параски або Параскеви відзначають за народним календарем 27 жовтня.

Українці ще називали Параску Грязницею, оскільки цього дня псується погода і йдуть сильні дощі. Також наші предки 27 жовтня задобрювали домовика — на ніч у дворі для нього залишали їжу, щоб він захистив домашню худобу від хвороб. Крім того, 27 жовтня заборонялося голосно сміятися, а жінкам розчісувати волосся, щоб не накликати на себе нещастя.

Також свято Параскеви має назви Льоняниха та Трепальниця, бо саме з цього дня жінки приступали до зимових видів роботи — прядіння, тіпання льону, шиття, вишивання.

Народні прикмети на 27 жовтня:

  • Зоряне небо яскраве — буде гарний урожай.
  • Вітряна і суха погода — літо наступного року буде сухим і неврожайним.
  • Голосно каркають ворони — чекай відлиги.
  • Ліс покрився інеєм — буде багатий урожай вівса.

У світі 27 жовтня відзначають Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, День Незалежності Туркменістану, Всесвітній день трудотерапії, американський День пива та День вдячності чорній кішці в Великій Британії.


27 жовтня в історії:

  • 1662 рік — англійський король Карл II продав Дюнкерк Франції.
  • 1904 рік — у Нью-Йорку відкрилося метро.
  • 1937 рік — в урочищі Сандармох почали розстріл 1 тис. 111 в’язнів Соловецької тюрми, серед яких був цвіт української інтелігенції.
  • 1951 рік — уперше при лікуванні раку застосували радіацію.
  • 1982 рік — чисельність населення Китаю перевищила 1 млрд жителів.

Нагадаємо, 26 жовтня православна церква в Україні вшановувала день пам’яті святого Карпа та шанувала Іверську ікону.

Джерело: Ракурс


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