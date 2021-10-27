Смертельну ДТП у Харкові влаштував 16-річний мажор. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n162185-smertelnu-dtp-u-harkovi-vlashtuvav-16-richnyy-major-scho-vidomo-foto-video.html

Ракурс

ДТП у Харкові влаштував 16-річний парубок, якому батьки купили машину 19 жовтня. Він неодноразово публікував у мережі фото та відео з їздою на швидкості понад 150 км/год.

Смертельна аварія сталася 26 жовтня близько 20.45. На перехресті вулиць Гагаріна та Одеської зіткнулися авто Infiniti та Chevrolet. Про це повідомили у прес-службі поліції.

Неповнолітній водій Infiniti намагався проскочити на червоний сигнал світлофора на швидкості понад 100 км/год.

Водій Chevrolet загинув від отриманих травм на місці, а водій Infiniti разом із двома пасажирами потрапили до лікарні. Поліція встановлює, хто був за кермом елітного автомобіля.

За фактом події відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини).

У ЗМІ пишуть, що винуватець ДТП — яскравий представник «золотої молоді» Харкова 2005 року народження. Він неодноразово порушував правила дорожнього руху.

Також у мережі опублікували фотографії водія Infinity. За інформацією Харків Live, батьки хлопця, дізнавшись про ДТП, відразу подали заяву про викрадення автомобіля.

Окрім того, журналісти повідомили, що в 14-річному віці хлопець після конфлікту стріляв із пневматичної зброї в жінку та дитину. У своєму інстаграмі неповнолітній, яке не має водійських прав, часто публікував відео, де їздить на червоне світло та на шаленій швидкості.