Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 26 жовтня, підтвердили ще у 22 тис. 774 людей, серед них 1 тис. 532 дитини та 399 медпрацівників.

За добу госпіталізували 5 тис. 925 осіб, померли від ускладнень 692 українці. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Одужали від коронавірусу 11 тис. 593 особи, медики зробили 147 тис. 563 тестування за добу (зокрема методом ПЛР — 72 тис. 231, методом ІФА — 20 тис. 345).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 825 тис. 733 особи;

одужало — 2 млн 401 тис. 705 осіб;

летальних випадків — 65 тис. 628;

проведено ПЛР-тестувань — 14 млн 154 тис. 508.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 тис. 874), Харківській (1 тис. 641), Одеській (1 тис. 477), Львівській (1 тис. 426) областях і Києві (1 тис. 416).

Нагадаємо, що після перенесення коронавірусу в четверті людей зберігаються когнітивні порушення. Переважно люди, які перехворіли, потерпають від проблем із пам’яттю.